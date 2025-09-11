Doña Lety: la centenaria de Montes de Oca que convirtió su casa en un jardín de vida

En Montes de Oca vive una mujer que guarda un siglo de historias y ternura. Se llama Lety Jiménez Retana, tiene 101 años y sigue tan lúcida y alegre como siempre. Madre de siete hijos, abuela de once nietos y bisabuela de nueve bisnietos, ha construido su vida con amor, esfuerzo y dedicación.



Durante muchos años trabajó como secretaria en la Municipalidad de Montes de Oca. A los 27 contrajo matrimonio con don José Ángel Ulate, compañero con quien compartió gran parte de su vida. Su historia familiar, marcada por cariño y trabajo, hoy se refleja en la tranquilidad de sus días.



Cada mañana inicia con huevos estrellados, su platillo favorito y, asegura, uno de sus secretos para mantenerse llena de energía. Sus pasiones son simples pero profundas: los jardines y los pájaros. En el patio de su casa cuida más de 100 flores que llenan de color y vida el entorno. Además, convive con siete pajaritos que alegran sus tardes con canto, transformando su hogar en un pequeño paraíso natural.



Con buen humor, lucidez y ternura, doña Lety es un ejemplo de longevidad. En cada pétalo y en cada trino encuentra razones para agradecer, recordando que los años no son una carga, sino un regalo lleno de vida.



