Doña Bella: la cocinera que pone a bailar hasta las ollas

En Brasil de Santa Ana hay un lugar donde la comida casera siempre viene acompañada de sonrisas, música y mucho sabor. La responsable de ese ambiente es doña Sadia Acuña Aguilar, conocida por todos como doña Bella (ver video adjunto).

A sus 61 años y madre de tres hijas, convirtió su cocina en un espacio donde la alegría es el ingrediente principal. Mientras prepara cada platillo, baila, canta y contagia de buen humor a quienes llegan a visitarla. Por eso, más que una cocinera, se ha convertido en todo un personaje de la comunidad.

Aunque la vida le ha presentado momentos difíciles, doña Bella decidió enfrentarlos con optimismo, una sonrisa y el deseo de salir adelante. Su actitud inspira a quienes la conocen y demuestra que, incluso en los días más complicados, siempre hay razones para sonreír.

Además de conquistar paladares con sus comidas caseras, impulsa a otras mujeres a creer en ellas mismas, trabajar por sus sueños y nunca perder la alegría.

Quienes la visitan no solo disfrutan de un buen almuerzo, también se llevan una dosis de energía positiva. Porque para doña Bella, cocinar con amor y recibir a cada cliente con una sonrisa es la mejor receta para alegrar el día.

Para realizar pedidos, puede comunicarse al 8966-5747.



