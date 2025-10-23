Doña Aracelly: 100 años de alegría, pasión por la vida y muchas flores

En San Isidro de Heredia, la vida florece con fuerza en el jardín y en el corazón de una mujer centenaria que sigue inspirando con su energía, ternura y pasión por lo que hace. Doña Aracelly Villalobos acaba de cumplir 100 años, pero su espíritu sigue tan joven como siempre (ver video adjunto).

Maestra de vocación, sembradora de vida y pintora de alma, Villalobos es un ejemplo vivo de que la edad no es un límite cuando el corazón sigue lleno de entusiasmo.

A pesar de haber llegado al siglo de vida, ella continúa sembrando en su jardín, cocinando con amor y plasmando paisajes y flores en sus pinturas, como si el tiempo fuera solo un detalle. Con una sonrisa constante y una energía que contagia, su presencia ilumina a quienes la rodean.

Quienes la conocen no se sorprenden de su vitalidad. La recuerdan como una educadora entregada, una mujer amable y una vecina querida, siempre dispuesta a compartir una historia, una risa o un consejo sabio.

Su hogar en San Isidro no solo es un lugar lleno de plantas y colores, sino también de recuerdos, gratitud y amor. Allí, cada día es una celebración silenciosa de la vida y sus pequeños milagros.

Doña Aracelly Villalobos no solo celebra 100 años, celebra una vida bien vivida. Su legado está en cada flor que siembra, en cada cuadro que pinta y en cada corazón que toca con su ejemplo.





