Don Ricardo: el adulto mayor que se hizo 'fan' de Bad Bunny y convirtió su música en artesanía

En una casa llena de herramientas, madera y artesanías, ocurrió algo que nadie habría anticipado: Ricardo Díaz, un adulto mayor dedicado a la creación de figuras y decoraciones artesanales, terminó conectando con uno de los artistas más escuchados del planeta, Bad Bunny.

Todo comenzó por simple curiosidad. Don Ricardo escuchaba constantemente el nombre de Benito Martínez —conocido mundialmente como Bad Bunny— en conversaciones cotidianas. La popularidad del cantante despertó su interés, pero fue la insistencia de una de sus hijas la que lo llevó a escuchar su música de verdad. Y poco a poco, le fue gustando.

Inspirado por el universo visual del artista puertorriqueño, Don Ricardo decidió rendirle homenaje de la única manera que conoce: creando artesanías. Así nació una versión en miniatura de la famosa "casita de Bad Bunny", transformada en un llavero de pared elaborado completamente en madera.

La idea no tardó en llamar la atención. Las casitas se convirtieron en uno de los productos más curiosos de su emprendimiento, y mientras más escuchaba al cantante, más inspiración encontraba. Con el tiempo, comenzó a incorporar en sus piezas otros elementos vinculados a los conciertos y a la estética visual del artista.

Con mucho humor, Don Ricardo asegura que probablemente sea el fan de mayor edad de Bad Bunny. Lejos de ocultarlo, lo disfruta. Para él, la música también puede ser una herramienta para crear, compartir y mantenerse inspirado.

Porque a veces, la creatividad aparece en los lugares más inesperados: incluso entre la madera y el reguetón.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada de este artículo.

Quienes deseen adquirir las casitas artesanales pueden contactarlo al 8371-7473 o seguirlo en Instagram como @targua.cr.

