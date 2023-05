Don Jesús tiene 50 años de ser el joyero más famoso del Mercado de Alajuela

Jesús Roldán trabaja en un local que es tan pequeño, que solo basta que se gire en la silla que está en frente de su mesa de trabajo para atender a los clientes.



Esos clientes, que por cierto son muchos, acuden a su taller una y otra vez no solo porque conocen la calidad de su trabajo, también porque le han desarrollado un gran cariño durante el último medio siglo que él lleva trabajando, tiempo en el cual su buen trato y sus divertidas anécdotas lo han convertido en el joyero preferido de los alajuelenses.



Es, además, una de las personas que más años tiene de trabajar en este lugar de la provincia de los mangos.



El protagonista de este reportaje ya suma 52 años de casado, y en ese tiempo se ha convertido en el orgulloso padre y abuelo de cinco hijos y 19 nietos. Ese orgullo es recíproco, pues sus descendientes expresan una enorme admiración hacia él y hacia el oficio que eligió para sacarlos adelante.



Tanto así, que algunos de sus hijos aprendieron a crear joyas y arreglar relojes viéndolo y, aunque Don Jesús afirma no ser relojero, confiesa que también sabe cómo trabajarlos.



Labora de lunes a sábado de 9 a.m. a 6 p.m. y, pese a que ya tiene 70 años, dice que aún no se quiere pensionar, porque disfruta muchísimo su trabajo y, principalmente, la oportunidad que le ofrece de hablar con todas las personas que lo visitan.



Conozca su historia en el video adjunto.