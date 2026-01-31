Don Francisco dejó los tribunales y encendió una parrilla que marcó su camino

En Santa Ana hay un lugar donde el olor a leña y carne asada se percibe desde la acera. Un sitio donde casi todo pasa por el fuego, por la parrilla y por las manos de un hombre que no comenzó su vida profesional entre cuchillos y brasas, sino entre códigos y leyes.



Se trata de don Francisco Granja, abogado de profesión, pero parrillero por convicción. Su historia es la de alguien que siguió un camino trazado, pero se permitió cambiar de rumbo cuando descubrió dónde estaba su verdadera vocación.



Un sueño que nació para pagar la universidad

Hace más de 18 años, cuando aún era estudiante universitario, necesitaba una forma de costear sus estudios. Decidió entonces apoyarse en una habilidad que siempre había tenido: cocinar a la parrilla. Empezó vendiendo comidas asadas como un ingreso extra, sin imaginar que ese fuego terminaría marcando su futuro.



Con ese emprendimiento logró pagar la carrera, graduarse, casarse y formar una familia. Cuando obtuvo el título de abogado, tomó una decisión inesperada: no dejar la parrilla. Al contrario, optó por fortalecer el negocio que tanto le había dado.



Cuando el fuego le ganó terreno a los libros

Así nació Chokos Asados, uno de los pocos restaurantes del país donde prácticamente todo se cocina a la parrilla. Los cortes de carne, los acompañamientos y buena parte del menú pasan por el fuego, creando un sabor ahumado y casero que se convirtió en su sello.



Hoy, tras 14 años de existencia, el restaurante es un punto de referencia para los vecinos de la zona, quienes buscan una propuesta distinta, hecha con dedicación y constancia.



Una vocación que terminó siendo hogar

Para don Francisco, Chokos Asados no es solo un negocio. Es la confirmación de que los sueños pueden transformarse. Estudió para ejercer el Derecho, pero encontró su lugar entre brasas encendidas y platos bien servidos.

Para conocer más de su historia y ver el ambiente que rodea este proyecto, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.



El restaurante se ubica en Santa Ana, Centro Comercial Tejas del Sol, local #1, 350 metros al este de la Cruz Roja. Contacto: 2582-0713 / 8612-2901. Redes sociales: Facebook Chokos Parrillada & Café e Instagram @chokos_parrillada.