Don Carlos alista el “Rojillo” para volver a ser el primero en pagar el marchamo

A sus 77 años, Don Carlos Chacón no piensa ceder el trono tan fácilmente. Después de haber perdido el título en 2024, este 2025 regresa con más determinación que nunca, decidido a volver a ser el primero en pagar el marchamo.



Montado en su inseparable “Rojillo”, su querido vehículo, Don Carlos ya tiene la ruta trazada. Como buen mecánico retirado, trabajó durante años reparando los camiones de bomberos del INS, y asegura que su motivación nace de la gratitud.

“Por todo lo que me dio el país, esta es mi forma de devolver un poquito”, comenta con una sonrisa que le ilumina el rostro.



Apenas se anunció la fecha de salida del marchamo, Don Carlos no perdió tiempo. Llegó a su casa, se puso los lentes, sacó su lapicero de confianza y fue directo al calendario. Marcó con entusiasmo los días restantes y hasta apuntó cuándo comenzará a ahorrar para el del próximo año.



Y como ya es tradición, el “Rojillo” recibió su limpieza especial. Pulido, encerado y afinado, está listo para brillar.

“No es solo pagar primero, es hacerlo con estilo”, dice mientras le pasa el trapo con esmero.

Vecino de Sabanilla, Don Carlos se ha convertido en un personaje querido por muchos. Su constancia, su espíritu alegre y su puntualidad casi legendaria lo han hecho famoso entre quienes siguen de cerca este curioso ritual del marchamo.



¿Logrará este año recuperar la corona? Si algo está claro es que, gane o no, para Don Carlos la verdadera victoria está en participar con entusiasmo, gratitud y buen humor.

El “Rojillo” ya está rugiendo de emoción y Don Carlos, una vez más, está listo para cruzar la meta antes que nadie.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

