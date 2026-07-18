Descubra Bajos del Toro, el pueblo de las cataratas de Costa Rica

Bajos del Toro, en Sarchí de Alajuela, reúne algunos de los paisajes naturales más impresionantes de Costa Rica. La comunidad destaca por sus cataratas, su bosque nuboso y la riqueza natural que atrae a visitantes durante todo el año.

La segunda entrega de Más que Noticias en su especial Ruta Pura Vida recorre este destino junto al equipo de Eco Tours Toro Amarillo 360 (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

La zona alberga más de 20 cataratas. Varias se ubican dentro de reservas naturales y propiedades privadas con acceso regulado. La más conocida es la Catarata del Toro, una caída de aproximadamente 90 metros que desemboca dentro de un antiguo cráter volcánico extinguido.

Otro de los principales atractivos es la Catarata Río Agrio. Sus aguas presentan tonalidades turquesa gracias a los minerales de origen volcánico. El lugar también destaca por las Pozas Celestes, un conjunto de piscinas naturales cuyo color cambia según las condiciones del entorno.

El bosque nuboso alberga una amplia variedad de aves, mamíferos y especies vegetales. Los profundos cañones formados por el río Toro completan un paisaje de gran valor ecológico.

Eco Tours Toro Amarillo 360 ofrece recorridos por varios de estos atractivos naturales. Las personas interesadas pueden obtener más información en sus redes sociales o comunicarse al teléfono 6022-6981.

La segunda entrega de Ruta Pura Vida muestra por qué Bajos del Toro se consolidó como uno de los destinos turísticos más sorprendentes de Costa Rica. El especial estará disponible en todas las plataformas digitales de Más que Noticias, incluido su canal de YouTube.