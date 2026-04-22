Del duelo a la creación: la historia de una madre que encontró en sus manos una forma de seguir

En San Rafael de Heredia, la historia de Marilyn Alvarado no comienza con una idea de negocio. Comienza en un proceso más íntimo, marcado por una pérdida que redefinió su vida. La muerte de su hijo menor abrió un vacío difícil de dimensionar, uno que no se resuelve, pero que obliga a buscar nuevas formas de sostenerse.



En ese contexto, la creatividad apareció como un recurso cercano. Hace aproximadamente dos años, dentro de su casa, comenzó a trabajar con materiales simples para elaborar piezas de bisutería. No era un proyecto estructurado. Era una forma de ocupar el tiempo, de canalizar emociones y de encontrar un punto de equilibrio en medio del duelo.



Con el paso de los días, esa práctica dejó de ser ocasional. Se convirtió en rutina. Entre hilos, cuentas y diseños, Marilyn fue construyendo un espacio propio donde el proceso creativo le permitía avanzar.



Ese espacio, inicialmente personal, comenzó a expandirse. Con el apoyo de su familia, sus piezas empezaron a salir del ámbito privado y a circular en ferias, redes sociales y otros espacios. Así nació Cariñitos Store, un emprendimiento que fue tomando forma sin perder su origen.



Hoy, el proyecto cumple una doble función. Por un lado, representa una fuente de ingresos. Por otro, continúa siendo un punto de apoyo emocional. Cada pieza que produce mantiene un vínculo con el proceso que le dio origen.



El crecimiento del emprendimiento no borra la historia inicial, pero sí la transforma. En cada producto se articula una experiencia que combina trabajo, memoria y continuidad.



Si desea conocer más sobre este emprendimiento y ver cómo se elaboran sus piezas, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

