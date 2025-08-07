Del campo a los 100: la historia del hombre que el tiempo no ha vencido

Con una sonrisa viva, pasos de baile y una baraja en la mano, Rafael Parajeles, vecino de Pavas, San José, celebró sus 100 años de vida demostrando que la edad vive en el calendario, pero no en el corazón.



Don Rafael no solo alcanzó el centenario, sino que lo hace con entusiasmo y energía. Baila, juega cartas y riega con esmero las plantas de su jardín, como parte de una rutina diaria que revela su vitalidad.



Según su familia, el secreto ha sido el amor por el trabajo y una vida sencilla.



Durante años trabajó en fincas, construyendo su historia con las manos y el sudor de su frente. Fue padre de ocho hijos y, con su ejemplo, enseñó que la constancia y el esfuerzo son los verdaderos caminos al éxito.



Su hija lo describe con admiración: “Es un roble, por la edad que alcanzó y la fuerza que aún tiene”. Y es que, a pesar del paso del tiempo, don Rafael conserva no solo la lucidez, sino también el deseo de seguir celebrando la vida: con cada rayo de sol, cada juego de cartas y cada paso de baile.



Hoy, Pavas se llena de orgullo al rendir homenaje a uno de sus vecinos más longevos, que sigue sembrando alegría con su presencia.



Conozca más de su historia en el video que aparece en la portada de este artículo.

