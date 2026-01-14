Del Braulio Carrillo al taller: el arte que nace de la madera en San Isidro de Heredia

En San Isidro de Heredia, el arte y la naturaleza se unen en la vida de Eduardo Bolaños, un escultor apasionado que encuentra inspiración tanto en las montañas del Parque Nacional Braulio Carrillo como en la madera que transforma con sus manos (ver video adjunto).

Después de recorrer los senderos y correr entre la exuberante naturaleza, Eduardo regresa a su taller, donde comienza otra de sus grandes pasiones: esculpir. Allí le da vida a la madera, convirtiéndola en verdaderas obras de arte que reflejan dedicación, paciencia y un profundo respeto por los materiales naturales.

Su amor por el arte comenzó desde la infancia, cuando creaba figuras con arcilla y materiales que encontraba a la orilla de los ríos. Aquellos primeros intentos marcaron el inicio de un camino creativo que hoy se manifiesta en esculturas elaboradas en distintos tipos de madera.

La prioridad de Eduardo es lograr piezas lo más realistas posible, cuidando cada detalle para transmitir expresión, movimiento y emoción. Cada obra es parte de un legado artístico que nace del esfuerzo y la constancia.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o adquirir alguna de sus creaciones pueden contactarlo al teléfono 8661-1289.

En San Isidro de Heredia, el talento de Eduardo Bolaños demuestra que el arte también se talla con pasión y amor por la naturaleza.







