De ver programas de cocina a crear piezas únicas: esta emprendedora hizo del azar su estilo

En la cocina, hay momentos en los que todo parece estar definido de antemano. Recetas exactas, medidas precisas, tiempos calculados. Sin embargo, también existen espacios donde lo inesperado toma el control y transforma el resultado en algo distinto.



Ahí es donde trabaja Paula Barrantes.



Su proyecto, llamado Randomly, nace precisamente de esa idea. De entender que en la cocina no todo tiene que responder a una fórmula rígida, y que en lo impredecible también puede existir belleza, sabor y sentido.



Su propuesta combina charcutería, queques y postres personalizados que destacan no solo por su gusto, sino por su presentación. Cada pieza está pensada como un conjunto, donde los colores, las formas y los detalles construyen una experiencia visual que acompaña lo culinario.



En particular, sus queques elaborados con técnica fondant se convierten en el punto más visible de su trabajo. Son estructuras cuidadas, de gran tamaño, con acabados que remiten más a una pieza artística que a un postre convencional.



Pero detrás de esa estética hay un proceso que no depende únicamente de la intuición.



Paula es chef y también nutricionista. Esa combinación le permite comprender los ingredientes desde distintos ángulos, equilibrar sabores y construir propuestas que no solo sorprenden, sino que también responden a una base técnica sólida.



El origen de todo, sin embargo, es más íntimo.



Desde niña, pasaba tiempo observando programas de cocina, imaginando recetas propias y proyectando un camino que, en ese momento, parecía lejano. En ese proceso, hubo una figura que marcó su relación con la cocina: su mamá.



“Nada como los queques de mi mamá”, recuerda Paula, y en esa frase se condensa una parte importante de su historia. Cocinar se convirtió también en una forma de volver a ese lugar, de reconstruir memorias y de mantener presentes los vínculos que dieron origen a su vocación.



Hoy, su taller es un espacio donde esas capas se mezclan. Técnica, creatividad, recuerdos y decisiones que no siempre siguen una línea predecible.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo pueden encontrarla en Instagram como @randomlycr o comunicarse al 8771-5050.



Si desea ver más sobre su proceso creativo y las piezas que realiza, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

