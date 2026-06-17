De trabajar en bananeras a convertirse en barbero de futbolistas: la historia de “Memín”

Las historias de esfuerzo suelen dejar grandes lecciones, y la de Heiner Sagot, conocido cariñosamente como “Memín”, es una de ellas (ver video adjunto).

Aunque hoy vive en Santa Ana y es el barbero de confianza de numerosos futbolistas y figuras reconocidas del país, su camino hacia el éxito no fue sencillo. Nacido en Siquirres, trabajó en bananeras, vendió verduras y hasta se desempeñó como taxista informal antes de encontrar la profesión que le cambiaría la vida.

Fue gracias al consejo de un amigo que decidió formarse como barbero, una decisión que marcaría un antes y un después en su historia. Con disciplina, dedicación y mucho talento, logró abrir su propia barbería, un espacio que hoy está rodeado de camisetas firmadas, fotografías y recuerdos de los deportistas y personalidades que confían en su trabajo.

Su habilidad con las tijeras ha trascendido fronteras. A lo largo de su carrera ha recibido premios internacionales que reconocen la calidad de su trabajo y el esfuerzo que ha puesto en perfeccionar su oficio.

La historia de “Memín” demuestra que los sueños pueden hacerse realidad cuando se combinan la perseverancia, el trabajo constante y la voluntad de salir adelante, sin importar cuántos obstáculos aparezcan en el camino.