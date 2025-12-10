De quedarse sin trabajo a crear un negocio imparable: la historia de Servifood Caleb

En Tirrases de Curridabat conocimos a una pareja que decidió cambiar su destino con un cucharón en la mano y una fe que no admite derrotas. Olga Monge y Juan Carlos Aguilar llevan once años de matrimonio y cuatro de apostar juntos por una misma cocina, la de Servifood Caleb: un emprendimiento que nació en tiempos complicados y que hoy les sabe a triunfo.



La historia arrancó con un golpe seco. Juan Carlos se quedó sin trabajo y, con ello, sin el ingreso que sostenía a la familia. Había pasado años en cocinas de bajo perfil, donde el esfuerzo pesaba más que el reconocimiento. Pero en la urgencia encontró un camino: estudiar cocina profesional en el Centro Gastronómico El Surá, un espacio comunitario que ofrece formación gratuita. Allí descubrió no solo técnicas y recetas, sino la confianza que había perdido.



Cuando Olga vio ese cambio, decidió seguirlo. Entró también a estudiar, y entre ollas, harinas y errores compartidos, encontró su propio lugar. Aprendieron juntos, se equivocaron juntos y celebraron juntos. Empezaron vendiendo queques, comidas y mieles. Lo hacían tan bien que pronto ganaron concursos gastronómicos, sobre todo en categorías de mieles y flores en repostería.



Hoy, Olga y Juan Carlos son un dúo casi inevitable. Servifood Caleb es ya un nombre conocido en su comunidad, un recordatorio de que incluso desde el fondo se puede volver a levantar si hay disciplina, amor y un sueño que se sostiene entre dos.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

