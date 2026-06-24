De Pérez Zeledón a Italia: los jóvenes que llevaron a Costa Rica al Mundial de Pizza

Con apenas 20 años, Jeison Fernández y Emilio Barahona Mora ya cumplieron un sueño que muchos pizzeros persiguen durante toda una vida. Ambos representaron a Costa Rica en un campeonato mundial de pizza realizado en Italia, donde compitieron contra algunos de los mejores maestros pizzeros del planeta. Lo que comenzó como una aventura profesional terminó convirtiéndose en una experiencia que les cambió la vida para siempre. Hoy, esa misma experiencia los impulsó a abrir su propio negocio en Belén.

Los dos jóvenes son oriundos de la Zona Sur de Costa Rica y crecieron en comunidades distintas de Pérez Zeledón. En busca de mejores oportunidades laborales, ambos decidieron trasladarse a San José cuando eran adolescentes. Fue allí donde sus caminos se cruzaron por primera vez dentro de una pizzería. Lo que comenzó como una relación entre compañeros de trabajo rápidamente se transformó en una amistad inseparable (ver video adjunto).

Un viaje que cambió sus vidas

Con el paso de los años, los dos perfeccionaron sus técnicas y desarrollaron una pasión profunda por la pizza napolitana. Ese esfuerzo les abrió las puertas para competir en el Mundial de Pizza en Italia, uno de los escenarios más exigentes para cualquier pizzero. A pesar de ser debutantes y enfrentarse a cientos de participantes con mucha más experiencia, lograron resultados históricos para Costa Rica. Su desempeño sorprendió a jueces y competidores de distintas partes del mundo.

Jeison y Emilio consiguieron posicionar una de sus creaciones dentro del top 30 mundial de pizzas originales. Además, su versión de la clásica pizza margarita logró ubicarse dentro del top 50 mundial. Entre más de 200 pizzeros debutantes, ambos demostraron que el talento costarricense podía competir al más alto nivel.

Para ellos, representar al país fue un orgullo tan grande como los resultados obtenidos.

Las pizzas mundialistas ahora están en Belén

Tras regresar de Italia, tomaron una decisión importante. Querían que las personas en Costa Rica pudieran probar las mismas pizzas que los llevaron a destacar en el escenario internacional. Por eso abrieron Sapori Forno Napoletano, una pizzería donde aplican las técnicas, conocimientos y aprendizajes adquiridos durante su experiencia mundialista. El proyecto representa la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y amistad.

Hoy, quienes visitan su local pueden degustar recetas inspiradas en la auténtica tradición napolitana. Más allá de vender pizza, Jeison y Emilio buscan demostrar que los sueños sí pueden cumplirse cuando se trabaja con disciplina y pasión.

Dos jóvenes que salieron de Pérez Zeledón buscando oportunidades terminaron llevando el nombre de Costa Rica a Italia y regresaron para compartir ese logro con sus clientes.

Información y pedidos: WhatsApp 8480-1195; Facebook: Sapori Forno Napoletano e Instagram: Sapori Forno Napoletano.

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