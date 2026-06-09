De Palmares al mundial: padre e hijo emprenden la aventura de sus vidas

Hay sueños que se disfrutan mucho antes del pitazo inicial. Para Eduardo Garita y su hijo, que lleva su mismo nombre, el Mundial 2026 comenzará en Palmares, donde emprenderán un viaje lleno de emoción rumbo a México (ver video adjunto).

A bordo de una histórica van mundialista, padre e hijo recorrerán carreteras, fronteras y kilómetros de aventuras acompañados por camisetas, álbumes y una pasión futbolera que los ha unido durante años.

Aunque Costa Rica no estará en la cita mundialista, ellos representarán el entusiasmo de miles de aficionados que viven el fútbol con el corazón. Cada parada será una oportunidad para crear recuerdos, conocer personas y disfrutar la experiencia que rodea al torneo más importante del planeta.

Este recorrido, que esperan completar en cerca de seis días, es mucho más que un viaje. Es el cumplimiento de un sueño compartido entre padre e hijo, una historia de unión familiar y amor por el fútbol que finalmente verá rodar sus ruedas hacia una aventura inolvidable.