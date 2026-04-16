De la rutina a la pista: Sebastián Durango enfrenta el reto de aprender a patinar desde cero
En Tibás, una escuela de patinaje abre espacio para quienes buscan atreverse a algo nuevo sin importar la edad.
Salir de la rutina no siempre implica grandes cambios. A veces basta con tomar una decisión distinta. Sebastián Durango lo hizo al enfrentarse a un reto que, aunque parece sencillo desde afuera, exige equilibrio, paciencia y constancia: aprender a patinar.
El proceso comenzó en Tibás, en un espacio donde las caídas no son un error, sino parte del aprendizaje. Cada intento sobre ruedas implica ajustar el cuerpo, perder el miedo y volver a intentarlo. En ese recorrido, la técnica se construye paso a paso, con avances que no siempre son inmediatos, pero que terminan marcando el progreso.
Detrás de esta experiencia está Bryan Muñoz, educador físico con más de 20 años de trayectoria en el patinaje. Su historia comenzó desde joven y, con el tiempo, se transformó en una vocación que hoy comparte con quienes buscan iniciarse en este deporte. Su enfoque no se limita a enseñar movimientos, sino a acompañar un proceso que combina disciplina, confianza y repetición.
Desde hace tres años, Bryan forma parte de Skate School CR, ubicada en La Florida de Tibás. En este espacio convergen personas de distintas edades, cada una con su propio ritmo, pero con un objetivo común: aprender. Algunos llegan por curiosidad, otros por desafío personal, pero todos enfrentan el mismo punto de partida.
En la práctica, el patinaje revela algo más que una habilidad física. Se convierte en un ejercicio de constancia, donde cada caída obliga a levantarse y seguir. Esa dinámica, repetida una y otra vez, termina definiendo la experiencia.
Si desea ver cómo fue este reto y acompañar el proceso de aprendizaje, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.
Quienes deseen conocer más o sumarse a las clases pueden contactar a Bryan Muñoz al 8689-6868 o buscar en redes sociales como Skate School CR.