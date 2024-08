¡De la Plaza de la Cultura a la fama! Así se resume la historia de Glenn

En pleno corazón de San José, entre el bullicio de la ciudad y la serenidad de la Plaza de la Cultura, un bailarín ha capturado la atención tanto de transeúntes como de usuarios en redes sociales. Su nombre es Luis Chacón, aunque muchos lo conocen simplemente como Glenn. Este residente de San Sebastián ha convertido el baile en su pasión y en una vía hacia nuevas oportunidades (ver nota completa en el video adjunto).



Hace una década, Glenn comenzó a bailar en la Plaza de la Cultura, un espacio icónico para la expresión artística en San José. Lo que inicialmente fue un pasatiempo se transformó en una rutina, y con el tiempo, su presencia se volvió habitual para quienes frecuentan la zona. No obstante, fue este año cuando un video suyo, mostrando su energía y destreza, se volvió viral, llevándolo a la fama en las plataformas digitales.



Glenn es un exponente del Shuffle Dance, un estilo que combina movimientos rápidos de pies con un toque único y vistoso. Esta particular forma de danza, originada en la escena electrónica de Melbourne, Australia, ha ganado popularidad a nivel global, y él se ha convertido en uno de sus embajadores en Costa Rica. Su talento y carisma le han valido reconocimiento no solo por sus habilidades, sino también por su tenacidad.



Gracias a su creciente notoriedad, este bailarín ha encontrado oportunidades en el ámbito publicitario, donde sus distintivos movimientos han sido empleados en campañas y promociones. A pesar de su éxito, Glenn no ha dejado de acudir a la Plaza de la Cultura, donde sigue deleitando a quienes se cruzan en su camino con sus movimientos.



Con una notable presencia en redes sociales, continúa compartiendo su pasión por el baile a través de su cuenta @glenncr.oficial. Su historia es un testimonio de cómo la dedicación y el amor por lo que uno hace pueden abrir puertas inesperadas.



Para obtener más información sobre Glenn o para contrataciones, puede comunicarse al teléfono 8447-7302.