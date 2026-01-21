De la creatividad al estilo: Jona Morales reinventa ‘jackets’ en Desamparados

Lo que comenzó como un juego de colores y dibujos se ha convertido en un verdadero emprendimiento que da nueva vida a prendas viejas. Jona Morales, fundador de Mezclarte, transforma jackets usadas en piezas únicas llenas de creatividad y conciencia (ver video adjunto).

La chispa surgió cuando una señora le preguntó cómo había hecho para crear una de sus jackets. Desde pequeño, Jona siempre dibujó y pintó, y esa pasión se convirtió en su sello personal: cada chaqueta recibe un diseño original que le da un segundo uso, combinando arte, moda y sostenibilidad.

Hoy, Jona comparte su trabajo en redes sociales como @MezclarteCR, inspirando a otros a ver en lo viejo algo nuevo y especial. Su historia demuestra que la creatividad y la conciencia ambiental pueden ir de la mano, y que con talento y perseverancia, cualquier idea puede convertirse en un emprendimiento que contagia alegría.