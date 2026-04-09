De la cocina de su mamá a conquistar Tibás con queques que parecen arte

En Tibás, hay historias que comienzan en espacios pequeños, casi invisibles, pero que terminan ocupando un lugar propio. La de David Uzurra inicia en una cocina familiar, observando, aprendiendo, repitiendo gestos que en ese momento parecían simples. Tenía 10 años y una idea todavía sin forma, pero persistente: algún día quería tener su propio negocio.



Ese impulso no se diluyó con el tiempo. Se mantuvo, creciendo al ritmo de la curiosidad. Sin formación formal, David encontró en los videos de YouTube una escuela abierta, donde cada receta era también una lección. Así, entre intentos y correcciones, comenzó a construir una técnica que hoy se traduce en oficio.



Con los años, esa práctica tomó forma concreta. Junto a su hermana, dio vida a Davis Bakery, un emprendimiento enfocado en queques personalizados donde cada diseño responde a una intención y cada preparación exige precisión. Lo que empezó como aprendizaje autodidacta se convirtió en propuesta.



Su trabajo no se sostiene únicamente en la estética. Hay una lógica detrás de cada producto, una combinación de disciplina, constancia y una motivación que él mismo resume en tres pilares: Dios, familia y pasión. No como consigna, sino como estructura.



En el barrio, su nombre ya circula. En cada pedido hay una extensión de esa historia que comenzó en casa. Los clientes llegan, prueban, recomiendan. Y así, el proyecto se amplía sin perder su origen.



Si desea ver más sobre su historia y cómo ha construido su negocio paso a paso, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen encargar sus productos pueden comunicarse al 8863-9928.

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