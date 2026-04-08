De la abuela a la mesa: Noel Padilla comparte las tradicionales tortas de yuca en San Isidro de Heredia

En San Isidro de Heredia, la cocina se convierte en un espacio donde el tiempo parece detenerse. No por nostalgia, sino por continuidad. Allí, entre ingredientes simples y gestos repetidos, Noel Padilla reconstruye una receta que no le pertenece solo a él, sino a una historia que comenzó mucho antes.



Las tortas de yuca que prepara tienen ese origen. No nacen de una innovación reciente, sino de una herencia que pasó de su abuela a sus manos, y que hoy encuentra una nueva forma de permanecer. En esa transmisión no solo se conserva una técnica, también una manera de entender la cocina como un lugar de encuentro.



La receta, en apariencia sencilla, combina yuca rayada, huevos, queso mozzarella y sal. Sin embargo, lo que la sostiene no está únicamente en los ingredientes, sino en la forma en que se integran. Cada paso responde a una lógica aprendida, a una memoria que se activa en la práctica.



Mientras la preparación avanza, la cocina deja de ser un espacio funcional para convertirse en un punto de conexión. Las anécdotas aparecen, las risas acompañan el proceso y el aroma termina de construir una escena donde el pasado y el presente conviven sin tensión.



Si desea conocer el paso a paso de esta receta y ver cómo se preparan estas tradicionales tortas de yuca, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

