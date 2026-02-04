De Europa a Heredia: Andrea encontró en la calle su forma de emprender

Cada día, Andrea Brennenstuhl sale a las calles de Heredia con una caja de galletas y una convicción clara: ganarse la vida con su propio trabajo. Es madre de dos hijos y su emprendimiento nació con un objetivo concreto, generar ingresos sin renunciar al tiempo para compartir con ellos.



Andrea es tica-alemana. Su padre, de nacionalidad alemana, se enamoró de una costarricense y juntos decidieron establecerse en Europa. Allí, Andrea estudió, trabajó durante varios años y formó su familia. En ese continente se casó y tuvo a sus hijos, mientras construía una vida estable.



Con el tiempo, sin embargo, comenzó a extrañar Costa Rica, el país de su madre. Esa nostalgia se transformó en una decisión radical: renunciar a su trabajo, vender sus pertenencias y regresar al país en busca de un ritmo de vida distinto, más cercano y familiar.



Ya en Costa Rica, optó por emprender vendiendo galletas de manera ambulante en las calles de Heredia. Su carisma y la facilidad para conversar con las personas le permitieron crear una clientela fiel en poco tiempo, convirtiendo cada venta en un encuentro cotidiano.



Paralelamente, Andrea empezó a documentar su día a día y el proceso de ventas en TikTok e Instagram. Esa exposición le dio una visibilidad inesperada. Comenzó a vender galletas en junio de 2025 y, para noviembre del mismo año, su historia se volvió viral en TikTok, impulsando aún más su emprendimiento.



Hoy, Andrea continúa recorriendo Heredia con sus galletas, sosteniendo un proyecto que mezcla trabajo honesto, maternidad y redes sociales. Para conocer más de su historia y ver cómo transcurre una de sus jornadas, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.



Contacto: 7249-9311

Instagram: amerikanischemama

