Cursos gratuitos buscan impulsar a emprendedores en Santo Domingo de Heredia

En Santo Domingo de Heredia, una iniciativa local busca abrir nuevas posibilidades para quienes intentan hacer crecer sus proyectos en un entorno cada vez más digital. La Municipalidad del cantón anunció la apertura de dos cursos gratuitos dirigidos a personas emprendedoras interesadas en fortalecer sus habilidades.



Las capacitaciones están enfocadas en marketing digital y manejo de redes sociales, dos herramientas que se han vuelto clave para posicionar negocios y conectar con nuevos públicos. En ese contexto, la propuesta apunta a brindar conocimientos prácticos que puedan aplicarse de forma directa en emprendimientos locales.



Los cursos serán impartidos por profesionales, lo que garantiza contenido actualizado y orientado a las necesidades reales del mercado. Las lecciones darán inicio el próximo 4 de marzo en la biblioteca de Santo Domingo de Heredia, un espacio que funcionará como punto de encuentro para el aprendizaje y el intercambio de ideas.



Más allá de la formación técnica, la iniciativa busca generar un impacto en la comunidad, facilitando el acceso a herramientas que permitan a los emprendedores adaptarse a nuevas dinámicas y ampliar sus oportunidades de crecimiento.



La convocatoria se mantiene abierta para quienes deseen participar. Las personas interesadas pueden obtener más información sobre inscripciones y detalles a través de las redes sociales de la Municipalidad.



Si desea conocer más sobre estos cursos y cómo pueden impulsar su emprendimiento, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

