Cumple 10 años de servicio y pronto dirá adiós: la historia del perro bombero Zeus

En la Estación de Bomberos de Tibás vive un héroe de cuatro patas que pronto colgará el arnés. Se llama Zeus y durante diez años ha sido parte fundamental de las misiones de rescate en estructuras colapsadas, especializándose en la búsqueda de personas con vida.



Zeus no es un perro cualquiera. Su olfato ha sido clave en múltiples emergencias, y su disciplina, valentía y entrenamiento constante lo han convertido en un símbolo dentro del Cuerpo de Bomberos. Incluso hoy, al borde del retiro, continúa demostrando la energía y el enfoque que lo caracterizaron desde sus inicios.



Su dieta se basa únicamente en granos secos, y su rutina diaria incluye largos entrenamientos. Pero no todo es trabajo: también disfruta del cariño de sus compañeros humanos, quienes lo consideran parte esencial de la familia bomberil.



“Zeus ha salvado vidas y nos ha enseñado el verdadero significado de la lealtad y el compromiso”, aseguran sus cuidadores, emocionados ante la inminente despedida.



El retiro de Zeus no marca el final, sino el cierre de un capítulo ejemplar. Su legado seguirá vivo en cada rescate, en cada práctica y en el corazón de quienes lo vieron en acción. Porque los héroes no siempre llevan uniforme… a veces, solo tienen un gran corazón y una cola que no deja de moverse.



Repase su historia completa en el video que aparece en la portada de este artículo.