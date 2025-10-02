Cuando la noche cae, un cupido en moto reparte amor en Heredia

En San Rafael de Heredia, cuando anochece, una motocicleta llama la atención entre las calles silenciosas. Va cargada de rosas, peluches y música romántica.

Al volante está Carlos Rodríguez, herediano de 53 años, a quien la comunidad conoce como el “Cupido Callejero”.



Desde hace años, Carlos recorre las noches con un mismo objetivo: acercar a las personas a través de pequeños gestos. Antes de salir, bendice cada rosa convencido de que no se trata solo de una venta, sino de un detalle capaz de provocar sonrisas. “Rosa que vendo, rosa que enamora”, comenta mientras organiza con cuidado su carga.



Su rutina empieza al caer la tarde y termina de madrugada, sin importar el clima. Trabaja de lunes a domingo, siempre con música de fondo y una actitud que lo ha convertido en un personaje reconocido en la zona. Incluso apareció en un videoclip del grupo Los Ajenos, donde su motocicleta llena de adornos fue parte del escenario.



Más allá de su oficio, Carlos se ha ganado un espacio en la memoria colectiva. Muchos recuerdan la primera rosa que entregaron gracias a él, y otros lo esperan cada noche para sorprender a alguien cercano. Su figura se ha transformado en parte de la vida nocturna de San Rafael, un recordatorio de que los gestos sencillos aún tienen valor.



Si desea conocer más sobre su historia, puede repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada.

