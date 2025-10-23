Cuando el cáncer golpea, la esperanza responde: la historia de Ericka Villalobos

La vida de Ericka Octavio Villalobos, vecina de La Aurora de Heredia, dio un giro inesperado en febrero de 2024, cuando recibió un diagnóstico que cambiaría su cotidianidad: cáncer de mama. Desde entonces, esta mujer de 42 años enfrenta un proceso médico y emocional que ha puesto a prueba su fortaleza y la de su familia.



“Cuando me entregaron el diagnóstico y leí la palabra carcinoma no entendía lo que significaba. Ver a mi mamá llorar y a mi hermano derrumbarse fue durísimo; yo sentía como si no fuera conmigo”, recuerda.

El impacto de la enfermedad no solo fue físico y emocional. También trajo consigo dificultades económicas, pues Ericka debió dejar de trabajar. “Hubo momentos en que llegamos a decidir si comprábamos verduras o pagábamos las facturas. Esa es la realidad: una enfermedad así lo cambia todo”, cuenta.



Pese a las adversidades, Ericka mantiene la esperanza mientras lanza un mensaje a todas las mujeres: “Háganse los chequeos y mamografías a tiempo. La prevención salva vidas. Y nunca pierdan la fe, porque hay manos solidarias que llegan cuando uno más las necesita.”



Pulseras que llevan esperanza



Este año, Ericka es la beneficiaria de la campaña Pulseras con Propósito, una iniciativa que celebra su octava edición con el fin de recaudar fondos para apoyar su recuperación.



La campaña fue creada por Itzel Segura y Kimberly Chacón, inspiradas en una experiencia familiar cercana con enfermedades autoinmunes. Según Segura, el propósito es acompañar no solo las necesidades médicas, sino también las emocionales, psicológicas, sociales y nutricionales de los pacientes.



“En Pulseras con Propósito tenemos como lema que cada color tiene un significado de valentía. En el mes rosa le damos significado a las y los que luchan contra esta enfermedad, y la pulsera viene siendo un símbolo que la persona que ayuda adquiere como recordatorio de su aporte a la causa”, explicó.