Cuando amar significa sostenerse durante toda una vida

Febrero suele nombrarse como el mes del amor. No del amor que comienza con promesas ligeras, sino del que sobrevive al desgaste, al cansancio y a los días difíciles. En una casa habitada por fotografías antiguas, conversaciones largas y recuerdos compartidos, don Jorge Villarreal Montero y doña Adita Méndez celebran cincuenta años de matrimonio.



Hace medio siglo se dijeron sí. Desde entonces, atravesaron lo que atraviesan casi todas las parejas que deciden quedarse: trabajo, responsabilidades, sacrificios y momentos en los que la vida pesa más de lo esperado. No idealizan el camino. Admiten que no siempre fue sencillo. Pero sostienen una certeza aprendida con los años: cuando uno flaquea, el otro sostiene.



La vida que construyeron juntos hoy tiene un ritmo distinto. Huele a café por la mañana, se llena de silencios compartidos y de esa complicidad que ya no necesita demasiadas palabras. Es una intimidad tranquila, hecha de gestos pequeños y persistentes.



Para celebrar sus bodas de oro, no buscaron grandes fiestas ni regalos ostentosos. Eligieron algo más cercano, más propio. Eligieron el arte. Don Jorge decidió escribirle una canción a su esposa. No se conformó con la letra: fue a un estudio profesional y la grabó, para que ella pudiera escucharla cuando quisiera. Un gesto sencillo y profundo, hecho de tiempo y cuidado.



Doña Adita respondió con palabras. Escribió un poema en el que habla de calma, de miedo que se disipa y de cómo la vida duele menos cuando él está cerca. Luego lo leyó frente a él, con la voz temblorosa, pero firme. No era una declamación perfecta. Era algo más verdadero.



Así celebraron cincuenta años juntos. Entre música, versos y risas contenidas. Una historia que no promete perfección, pero sí permanencia. Un amor que no se impone, sino que se elige todos los días.



Para conocer más detalles de esta celebración íntima y escuchar las palabras que sellaron estas bodas de oro, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

