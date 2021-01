Conozca los famosos colochos de Atenas

Por: José Ernesto Herrera.

Para ser exactos se llama la esquina de los colochos y existe desde hace más de 6 años, aunque si queremos ir más atrás en la historia, desde que Gerni Morales tenía la soda del Liceo de Atenas, fue donde comenzó a venderlos.



Aunque no es una receta propia, pues los Colochos existieron en Atenas antes de que ellos los empezara a hacer, lo cierto del caso es que ella la mejoró, hasta que hoy en día no hay quien no conozca esta receta.

Son simples, ricos, crujientes y muy cómodos de precio, pues como dice ella, no está en el negocio para hacerse millonaria, sino para hacer felices a los clientes.

Además ofrece empanadas, barra de ensaladas y refrescos 100% naturales.

La puede buscar en redes sociales como La esquina de los Colochos y el número de teléfono es 6142-1737.