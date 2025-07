Conozca la casa más verde de Escazú y al hombre que la hizo florecer

En San Rafael de Escazú hay una casa que destaca por su color, su aroma y su esencia. Es la más verde del barrio, no solo por sus plantas, sino también por el alma que la habita. Allí vive Jairo Mena Badilla, un vecino de 72 años a quien todos conocen con cariño como “Cachirulo”.



Durante años se dedicó a vender frutas, verduras y flores, pero hoy su pasión por las plantas ha florecido como nunca. Su casa se transformó en un vivero que recibe a cientos de personas que buscan una planta, un consejo o simplemente una conversación amena. Él no lleva la cuenta exacta de cuántas tiene —porque son incontables—, pero asegura que hay de todo tipo, tamaño y color: en el suelo, colgando del techo, trepando las paredes.



Lo que para muchos sería una simple vivienda, para la comunidad es un símbolo. “Cachirulo” es considerado un ícono local, no solo por la belleza que ha cultivado, sino también por su dedicación, su buen trato y el entusiasmo con que cuida cada rincón verde de su hogar.



Quienes cruzan la verja de su casa encuentran más que un vivero: descubren un espacio lleno de vida, construido con paciencia, amor por la naturaleza y una profunda conexión con su entorno.

Si desea conocer su proyecto o adquirir alguna de sus plantas, puede contactarlo al número 8616-6115.