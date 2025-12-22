Conozca el portal navideño gigante y reciclado que ilumina Palmares esta Navidad

En Palmares hay un portal navideño que sorprende no solo por su tamaño, sino por la historia que sostiene cada una de sus piezas. Se trata de una obra monumental creada por Jeannette Vargas, vecina del cantón, quien desde hace décadas mantiene viva la tradición de los nacimientos, ahora llevándola a una escala mucho mayor y completamente reciclada.



La inspiración nació en casa. Sus padres marcaron su infancia y su amor por la Navidad. Su mamá confeccionaba ovejitas con papel periódico y su papá era artesano. Los portales familiares siempre fueron grandes, detallados y llenos de magia, un recuerdo que Jeannette convirtió en herencia viva.



Desde que se casó, en 1984, no ha dejado de hacer portales navideños. Con el paso de los años, la pasión se volvió costumbre y la costumbre, una forma de vida. Hoy, incluso su hija la acompaña y colabora en el proceso de creación, reforzando el vínculo entre generaciones.



Hace seis años decidió llevar sus portales a otro nivel y hacerlos mucho más grandes. No lo hizo por competencia ni exhibición, sino como una manera de aprovechar su tiempo libre, pasar las tardes creando y mantener la mente activa.



Costurera de oficio, Jeannette traslada esa habilidad a cada detalle de sus obras. Sus portales están hechos con cartón, papel reciclado, coco, tierra, servilletas, estereofón, sobrantes de tela y semillas. Incluso la pintura es natural, elaborada a base de tierra, lo que le permite lograr tonos cálidos y realistas.



Cada figura, montaña y escena es una muestra de creatividad, paciencia y respeto por el ambiente.



En 2023, su trabajo recibió un reconocimiento al ganar un concurso de portales en Palmares, un premio que confirmó que el arte hecho con amor y conciencia también puede emocionar y destacar.



Hoy, el portal gigante de Jeannette Vargas no solo adorna la Navidad palmeña. También demuestra que las tradiciones pueden reinventarse, crecer y seguir uniendo generaciones, incluso cuando están hechas de cartón, tierra y recuerdos.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en portada.