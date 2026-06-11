Conozca a la "mamá de los cuentos" y al niño que soñó con un oso perezoso futbolista

En La Rita de Pococí, visitamos la Escuela Líder de La Rita, donde conocimos a dos personajes que tienen algo muy especial en común: el amor por las historias.

Por un lado, está una docente a quien estudiantes y compañeros conocen cariñosamente como “la mamá de los cuentos”, una profesora que dedica gran parte de su tiempo a motivar a los niños para que desarrollen su imaginación a través de la escritura. Por otro lado, está José Manuel Cambronero, un estudiante de quinto grado que decidió convertir una de sus ideas en un cuento fantástico. Juntos representan el poder que tienen la lectura y la creatividad dentro de las aulas costarricenses (ver video adjunto).

José Manuel encontró la inspiración muy cerca de su casa. Los osos perezosos que frecuentemente visitan su patio despertaron su curiosidad y lo llevaron a imaginar nuevas aventuras. A esa inspiración natural se sumó otra de sus grandes pasiones: el fútbol. Así nació la historia de Slowly, un oso perezoso que desafía las expectativas y se convierte en futbolista.

La idea comenzó a tomar forma gracias al acompañamiento de su profesora, quien constantemente impulsa a sus estudiantes a creer en sus propias historias. Con su apoyo y motivación, José Manuel escribió el cuento y decidió enviarlo al concurso Mi Cuento Fantástico. Para él, participar significó mucho más que escribir un relato. Fue una oportunidad para compartir una idea nacida de su imaginación y descubrir que sus historias también merecen ser contadas.

Un concurso que celebra la creatividad

La Asociación Amigos del Aprendizaje, organizadora de Mi Cuento Fantástico, invita a las personas docentes de tercero a sexto año a motivar a todo su grupo para que participe en la escritura de cuentos. El objetivo principal es que cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar la escritura creativa como una herramienta para fortalecer su aprendizaje y autoestima.

Por esta razón, el programa impulsa la figura del Aula Fantástica, donde todos los estudiantes escriben y exploran su creatividad. Más que un concurso, se trata de una experiencia educativa que busca despertar el gusto por la lectura y la escritura.

Este año, Mi Cuento Fantástico celebra su 15.º aniversario, consolidándose como una de las iniciativas más importantes para promover la escritura infantil en Costa Rica. Las personas docentes y bibliotecólogas pueden inscribir hasta dos cuentos por aula.

Además, en la plataforma oficial encontrarán orientaciones y materiales que facilitan la incorporación del concurso dentro del Programa de Estudios de Español del MEP. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de junio.

Toda la información del concurso está disponible en www.micuentofantastico.cr. Mientras tanto, en una escuela de La Rita de Pococí, un niño continúa soñando historias y una profesora sigue demostrando que, cuando se siembra imaginación, siempre florecen buenos cuentos.