Con amor y creatividad, Paula endulza las fiestas de los peluditos

En Santo Domingo de Heredia, Paula Alvarado encontró la receta perfecta para conquistar corazones, y también paladares de cuatro patas (ver video adjunto).

Desde hace cinco años, esta joven emprendedora elabora queques artesanales especialmente diseñados para perros, convirtiendo cada celebración en un momento inolvidable para las mascotas y sus familias.

Con ingredientes pensados para el bienestar de los peluditos y una presentación llena de creatividad, sus queques se han vuelto protagonistas de cumpleaños y fiestas caninas. Su emprendimiento, Doggieland, nació del amor por los animales y hoy sigue creciendo gracias a la confianza de quienes desean consentir a sus mejores amigos.

Los queques tienen precios desde los ₡4.000 y se preparan de forma personalizada para cada celebración.

Quienes deseen más información o realizar un pedido, pueden contactar a Paula al 6215-4769 o encontrarla en redes sociales como 'Doggieland'.