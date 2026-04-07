Con 95 años siembra alegría en Santa Bárbara de Heredia

En el corazón de Santa Bárbara de Heredia vive Marino Campos, un personaje entrañable que ha convertido la alegría en su mejor cosecha. A sus 95 años, demuestra que la edad no es un límite cuando se vive con entusiasmo y pasión por la vida.

Don Marino pasa sus días en su finca, donde no solo cultiva la tierra, sino también sonrisas. Mientras trabaja, canta y baila, llenando el ambiente de energía positiva. Para él, la música es mucho más que un pasatiempo: es el secreto de su larga y feliz existencia.

Padre de siete hijos, su historia está marcada por el amor y la resiliencia. Tras enviudar, encontró en el baile una nueva forma de seguir adelante. Se integró a un grupo de adultos mayores, donde aprendió a bailar y redescubrió la alegría de compartir. Quienes lo conocen aseguran que su actitud es contagiosa y que transmite un mensaje sencillo pero poderoso: la felicidad está en disfrutar cada momento.

Su vida es un recordatorio de que la música, el movimiento y una buena actitud pueden mantener joven el corazón. En Santa Bárbara, Don Marino no solo cultiva su finca, también cultiva inspiración para toda una comunidad.