Con 21 años y una idea de TikTok, esta pareja montó tres negocios de fresas con crema

Lo que comenzó como una idea vista en TikTok hoy se convirtió en una historia de esfuerzo y emprendimiento para Alany Méndez y Jefferson Vargas, conocido cariñosamente como "Paco".

Con apenas 21 años, esta joven pareja decidió dejar atrás el miedo al "no puedo" y apostarle a un sueño que inició desde la casa: vender fresas con crema. Poco a poco, sus recetas conquistaron paladares y corazones. Con dedicación, creatividad y constancia, lograron transformar aquel pequeño emprendimiento en Aromía, un negocio que hoy endulza a vecinos y visitantes de San Joaquín de Flores, además de llegar hasta Barrio Escalante y Alajuela.

Más allá de vender fresas con crema, Alany y Jefferson también utilizan sus redes sociales para compartir mensajes de motivación a otros jóvenes que desean emprender.

Con esfuerzo y mucho sabor, esta pareja demuestra que los sueños pueden crecer cuando se trabaja con pasión y disciplina. Hoy, Aromía no solo conquista por sus postres, sino también por la historia de superación que hay detrás de cada vaso de fresas con crema.

Para conocer más detalles de la historia de Alany y Jefferson, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

