Cómo la cultura china se integró a Costa Rica hasta convertirse en parte del ser tico

La cultura china en Costa Rica cuenta con más de un siglo de historia. Los primeros migrantes llegaron al país en busca de nuevas oportunidades y, con el tiempo, dejaron una huella que sigue presente en la vida nacional.



Su aporte no se limita a la gastronomía. También se refleja en festividades, valores familiares y prácticas que han permeado la identidad costarricense. La disciplina, la organización comunitaria y el respeto a las tradiciones son parte del legado que se ha mezclado con las costumbres locales.



Hoy, esa fusión cultural se observa en barrios, negocios, celebraciones y en la manera en que las nuevas generaciones de descendientes participan activamente en la vida social y económica del país.



Le invitamos a conocer más detalles sobre esta herencia y su impacto en la identidad nacional en el reportaje que aparece en la portada del artículo.

