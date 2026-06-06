Comida típica, aire puro y camping: así se vive Hacienda San Miguel en Rancho Redondo

Hacienda San Miguel en Rancho Redondo se convierte en una excelente opción para quienes desean escapar de la rutina y disfrutar de un ambiente verde y familiar, a tan solo 45 minutos de San José.

Este acogedor destino ofrece a sus visitantes una experiencia completa rodeada de aire puro, paisajes naturales y tranquilidad.

Además de su restaurante con deliciosa comida tradicional costarricense y especialidades a la parrilla, la hacienda cuenta con una granja que encanta tanto a niños como adultos (ver video adjunto).

Para quienes buscan una experiencia diferente, Hacienda San Miguel también brinda la posibilidad de acampar y conectar con la naturaleza en medio de las montañas.

El lugar se ha convertido en un punto ideal para compartir en familia, con amigos o simplemente para relajarse lejos del ruido de la ciudad.

Para más información y reservaciones, puede comunicarse al 8698-1838.





