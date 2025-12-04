Cinco amigos cambiaron la Navidad de 200 niños con un “taller secreto” lleno de magia

En diciembre, mientras buena parte del país enciende luces, arma portales y se entrega a la temporada festiva, hay un pequeño grupo que prefiere encender sonrisas donde más hacen falta. Kathy Agüero, Ayleen Cascante, José Fitoria, Hade Solís y Melvin Alvarado forman parte de Grupo Escencia, una ONG que nació del deseo de transformar vidas con gestos tan simples como poderosos. Ellos tienen claro que, a veces, la diferencia empieza con una bolsa de regalo y un par de manos dispuestas.



Desde el 2023, estos cinco amigos organizan una campaña navideña para recolectar juguetes, útiles y artículos escolares que luego entregan a niños de Guararí de Heredia y de comunidades vulnerables de Nandayure, Guanacaste. Entre ambas zonas logran llevar alegría a más de 200 menores cada año, una cifra que crece gracias a las personas que se suman cada temporada.



Visitamos el lugar donde se congregan en las semanas previas a la entrega. Lo llaman su “taller secreto”, aunque no hay magia escondida detrás de una cortina, sino algo mejor: trabajo, cariño y la certeza de que cada obsequio importa. Allí clasifican donativos, empacan regalos, decoran bolsas y repasan listas para asegurarse de que nadie quede sin presente. Entre risas, cajas y cinta adhesiva, estos amigos no solo envuelven juguetes; envuelven esperanza.



Lo que empezó como una idea entre cinco jóvenes hoy es un movimiento que involucra a decenas de personas. Donantes, amigos, vecinos y voluntarios se unen para que cada cuaderno, cada juguete o cada kit escolar llegue a manos de un niño acompañado del mismo mensaje: no están solos, alguien pensó en ellos esta Navidad.



Quienes quieran apoyar la iniciativa o unirse a las actividades de Grupo Escencia pueden comunicarse al 8448-6166. Al final, es una invitación abierta a formar parte de una cadena que, con muy poco, multiplica muchísimo.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

