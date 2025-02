Chilemanía: el restaurante que fusiona pasión, salsas y talento en Palmares

Si es amante del chile y las salsas picantes, Chilemanía es el lugar que debe visitar. Ubicado en Zaragoza, Palmares, Alajuela, este restaurante abrió sus puertas en octubre de 2022, pero la historia detrás de su éxito comenzó mucho antes, con dos emprendedores visionarios: Stefano Rucci y Ariana Alvarado (repase la información completa en el video adjunto).

La idea original no era abrir un restaurante, sino una fábrica de salsas de chile. En 2021, Stefano y Ariana crearon la marca Chilemanía, una línea de salsas picantes que rápidamente conquistó el paladar de los costarricenses. Estas salsas comenzaron a venderse en varios locales de la Gran Área Metropolitana (GAM), pero la pareja, siempre con su espíritu emprendedor, decidió llevar su pasión al siguiente nivel: abrir un restaurante que pudiera ofrecer no solo sus deliciosas salsas, sino también un menú lleno de platillos gigantes y sabrosos.



El 23 de noviembre de 2024, después de cuatro años de compartir sueños y trabajo, Stefano y Ariana sellaron su compromiso con el matrimonio, uniendo no solo sus vidas, sino también su pasión por el emprendimiento. Hoy, ambos trabajan de lleno en Chilemanía, creando un ambiente único que combina un menú cargado de sabor y picante con su creatividad en redes sociales.



¿Se atreve a probarlo?

Chilemanía es el lugar perfecto para disfrutar de las salsas más deliciosas y picantes de Costa Rica. Si es fanático del chile, no puede dejar de visitar este restaurante en Zaragoza, Palmares. Sus platillos son gigantes, sabrosos y, por supuesto, llenos de picante para todos los gustos.



Puede contactarlos al número telefónico 8696-2941, o por medio de redes sociales como Chilemanía Food. El horario de este lugar es de miércoles a domingo.