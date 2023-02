“Chicharrón” se viste de payaso, baila y hasta canta rancheras para vender sus vegetales

Sin embargo, su cercanía con las cosechas viene de mucho antes; se ha desempeñado como agricultor durante 25 años y, aunque su pueblo natal es Puriscal, ya se considera brumoso, puesto que lleva más de la mitad de su vida viviendo en San Rafael de Oreamuno.



Lo primero que destaca al conocerlo es su alegría, y él no tarda en asegurar que su misión en la vida es alegrar a los demás.



Por eso es que no duda en sacarle una sonrisa a sus clientes cada vez que puede; para conseguirlo, se viste de Colacho, baila y hasta canta rancheras.



Entre semana trabaja como técnico de mantenimiento en la Caja Costarricense de Seguro Social, mientras que los fines de semana, de 9 a.m. a 5 p.m. labora como vendedor ambulante.



Lo invitamos a contagiarse de su picardía y de su buen humor viendo el reportaje adjunto.