Chepetown: cuando TikTok se convierte en un recorrido histórico por San José

En medio del bullicio capitalino, donde muchos solo ven tránsito, rutina y edificios grises, Jorge Mata Retana decidió mirar más allá. Su proyecto Chepetown, nacido en redes sociales, es una invitación a redescubrir San José con otros ojos: los de quien busca historia, belleza, cultura y comunidad en cada rincón.



Desde sus cuentas en Instagram y TikTok, Jorge recorre calles, plazas y barrios con una mirada curiosa y comprometida. No solo captura grafitis o fachadas llamativas, sino que pone el foco en el alma urbana: personas, historias y espacios que construyen el carácter de la ciudad. “San José tiene muchísimo que ofrecer, pero muchas veces no lo vemos porque estamos acostumbrados a pasar por los mismos lugares sin detenernos”, comenta Jorge, oriundo de Guadalupe y apasionado por la cultura urbana.



Lo que comenzó como un pasatiempo hoy se ha consolidado como una referencia para quienes buscan conocer la agenda cultural josefina. En sus publicaciones, Jorge comparte eventos gratuitos, ferias, talleres, recorridos y hasta recomendaciones gastronómicas, todo con un estilo cercano, dinámico y bien producido que conecta con públicos diversos.



Pero Chepetown va más allá del contenido visual: busca rescatar la identidad de San José. Jorge sostiene que para amar una ciudad hay que conocerla, caminarla y apropiarse de ella. Por eso, sus videos mezclan datos históricos, entrevistas espontáneas e iniciativas actuales, creando un puente entre generaciones y formas de habitar el espacio urbano.



Chepetown no solo muestra la belleza de barrios tradicionales como Otoya, Amón o Escalante. También destaca expresiones culturales, emprendimientos locales, arte urbano y proyectos ciudadanos que, en conjunto, reafirman que San José no está muerta, como algunos aseguran: está en transformación constante.



Para Jorge, este trabajo también es una forma de resistencia cultural. “Si no contamos nosotros nuestra ciudad, otros lo harán por nosotros desde la ignorancia o el prejuicio. Chepetown es mi aporte para que conozcamos lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos ser”, afirma.



¿Quiere conocer San José de verdad? Puede encontrar a Jorge en Instagram y TikTok como @chepetown.