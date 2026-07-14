"Chavela": la cocinera que llena de sabor y alegría el corazón de Heredia

En el antiguo mercado de Heredia hay un rostro imposible de pasar por alto. Nati Alfaro Castillo, conocida como "Chavela", trabaja desde hace más de 30 años en la Soda Las Delicias Delgado. Su cocina atrae a clientes de todas las edades.



"Chavela" nació en Nicaragua. Con el paso de los años se ganó el cariño de comerciantes, vecinos y visitantes. Mientras prepara desayunos y almuerzos, canta, baila y comparte sonrisas con quienes llegan a su negocio.



Cada platillo refleja su experiencia y dedicación. Su trato cercano convierte cada visita en un momento agradable. Muchos clientes regresan por el sabor de su comida y por el ambiente que crea todos los días (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).



Hoy, "Chavela" representa una tradición del antiguo mercado de Heredia. Su historia demuestra el valor del trabajo constante, la pasión por la cocina y el impacto de un trato amable.

