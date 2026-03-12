Cartago: Entre senderos y flores exóticas, existe un lugar donde la ciencia y la naturaleza se encuentran

En el tercer día de la serie La ruta turística definitiva de Cartago, el recorrido deja momentáneamente las calles históricas de la antigua capital para adentrarse en uno de los espacios naturales más importantes del país.



El destino es el Jardín Botánico Lankester, ubicado en Dulce Nombre de Paraíso, a unos cuatro kilómetros al este de la ciudad de Cartago.



Administrado por la Universidad de Costa Rica, este jardín botánico se ha consolidado como un referente en investigación científica, conservación de la biodiversidad y turismo ecológico.



Un santuario para las orquídeas



El Jardín Botánico Lankester alberga más de 3.000 especies de plantas, pero su mayor tesoro es una de las colecciones de orquídeas más importantes de América Latina.



En sus instalaciones se conservan alrededor de 15.000 ejemplares de orquídeas, lo que convierte al lugar en un verdadero santuario para estas flores emblemáticas de la biodiversidad costarricense.



Los visitantes pueden observarlas de cerca gracias a los invernaderos especializados, diseñados para recrear las condiciones que estas especies necesitan para desarrollarse.



﻿Senderos entre naturaleza

﻿

Recorrer Lankester es una experiencia tranquila, educativa y cercana a la naturaleza.



Los senderos permiten caminar entre áreas de bosque secundario, observar aves y descubrir distintas colecciones botánicas que revelan la diversidad vegetal del país.



Entre los espacios más visitados destacan:

Invernaderos de orquídeas, con una de las colecciones más completas de la región.

Jardín japonés, un rincón diseñado para la contemplación y la fotografía.

Bosque secundario, ideal para caminar rodeado de naturaleza.

Colecciones temáticas, que incluyen cactus, bromelias, heliconias y helechos.



Cada área ofrece una oportunidad para aprender sobre la flora tropical mientras se disfruta de un entorno natural cuidadosamente conservado.



Un espacio para aprender y disfrutar



Además de los jardines y senderos, el sitio ofrece visitas guiadas, venta de plantas, cafetería y una tienda de recuerdos para los visitantes.



El Jardín Botánico Lankester también es sede de la Exposición Nacional de Orquídeas, considerada uno de los eventos botánicos más importantes del país y un punto de encuentro para investigadores, coleccionistas y amantes de estas flores.



Información para visitantes



El jardín abre todos los días de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.





Las tarifas aproximadas de ingreso son:



₡2.500 a ₡3.000 para nacionales o residentes

$10 para visitantes extranjeros

Se recomienda consultar descuentos para estudiantes y adultos mayores.

Una ventaja adicional es que el lugar es seguro, accesible y familiar. Incluso se permite el ingreso con mascotas y alimentos, lo que convierte al Jardín Botánico Lankester en una excelente opción para un paseo dentro de la Gran Área Metropolitana.



Esta es la tercera parada de La ruta turística definitiva de Cartago, una serie que busca mostrar distintos destinos de la provincia a través de recorridos pensados para turistas y visitantes locales.



Si desea conocer más detalles sobre este recorrido, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.