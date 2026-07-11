Carlos “Pulga”: el cuidacarros que también se dedica a contar historias en la radio

En las calles de Atenas, hay un personaje al que prácticamente todo el mundo conoce. Algunos lo saludan desde el carro, otros se detienen unos minutos para conversar con él y muy pocos saben que en realidad se llama Carlos Arguedas Ugalde. Para la comunidad, simplemente es “Pulga”, un hombre que desde hace más de 30 años trabaja como cuidacarros con una sonrisa permanente.

Su calidez, amabilidad y disposición para ayudar lo han convertido en una de las figuras más queridas del cantón (ver video adjunto).

Carlos llegó a Atenas en 1960 y desde entonces construyó toda una vida en esta comunidad. Con el paso de los años se ganó el cariño de vecinos y visitantes gracias a su forma cercana de tratar a las personas. Siempre tiene un saludo, una broma o una conversación lista para quien se acerque. Para él, cuidar vehículos nunca ha sido únicamente un trabajo, sino también una oportunidad para conocer gente y servir a su pueblo.

¿Por qué le dicen “Pulga”?

La historia de su apodo comenzó cuando apenas era un niño. En la escuela era el más pequeño de la clase y, además, muy inquieto. Una profesora, divertida por su energía inagotable, le dijo un día: “Usted, Carlos, molesta como una pulga”. Desde entonces, el sobrenombre nunca volvió a abandonarlo.

Con el paso de los años ocurrió algo curioso. El apodo se hizo tan popular que muchas personas terminaron creyendo que “Pulga” era su verdadero nombre. Él mismo cuenta entre risas que hoy son muy pocos quienes saben que en realidad se llama Carlos. Por eso suele bromear diciendo que su nombre es Pulga y que su apodo terminó siendo Carlos.

Mucho más que un cuidacarros

Detrás de su trabajo diario existe otra gran pasión: la historia de Atenas. Carlos utiliza parte de los ingresos que obtiene cuidando carros para mantener vivo un proyecto radial dedicado a rescatar la memoria del cantón. Se trata de 'Remembranzas atenienses', un programa donde comparte relatos, personajes y acontecimientos que forman parte de la identidad ateniense. Para él, conservar esas historias es una forma de agradecerle al pueblo que tanto cariño le ha dado.

El programa se transmite todos los miércoles de 6 p. m. a 7 p. m. por Radio Atenas y también puede seguirse a través de TV Radio Atenas en Facebook. Allí, "Pulga" cambia el chaleco de cuidacarros por el papel de divulgador cultural, demostrando que el amor por una comunidad también puede contarse a través de un micrófono.