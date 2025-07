Cada rincón de su casa tiene una historia y Coyo las cuenta como nadie

En cada rincón de su casa se respira historia y cariño. Socorro González, conocida con afecto como “Coyo”, es parte viva de la memoria de su comunidad. Hace una década conquistó a toda Costa Rica a través de la pantalla de Teletica y del programa Más Que Noticias, con sus anécdotas llenas de humor y sabiduría popular.



En esa misma casa, décadas atrás, convivían cuatro hermanos y once tíos. Coyo fue la menor, creció rodeada de afecto, tradiciones y un bullicio familiar que hoy persiste en los recuerdos que decoran su hogar. Sin embargo, la vida también le enseñó a despedirse. En 2021 perdió a su hermana mayor, María Luisa —conocida como “Cuca”—, quien falleció a los 95 años víctima del COVID-19.



Hoy, aunque la casa es más silenciosa, Coyo no está sola. Su hijo, Carlos, la cuida con dedicación. Sus nietos la visitan con frecuencia. Y más allá de los lazos de sangre, toda una comunidad la respalda, la acompaña y se asegura de que nunca le falte cariño.



En su mirada se reflejan los años vividos con intensidad. En su casa, los recuerdos no están archivados: siguen latiendo gracias al amor de su familia y de la gente que la rodea.



Reviva este emotivo reencuentro con Coyo en el video disponible en la portada del artículo.