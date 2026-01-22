Brittany Rojas: la adolescente que resuelve matemáticas en el aire y a contrarreloj

Con apenas 13 años, Brittany Rojas Alfaro ya ha demostrado que la mente también puede entrenarse como un músculo. Estudia sétimo año y es una prodigiosa competidora de aritmética mental, disciplina en la que se ha coronado campeona nacional en 2024 y 2025.

Brittany es capaz de realizar operaciones matemáticas complejas sin calculadora, moviendo los dedos en el aire y resolviendo ejercicios en cuestión de segundos, incluso bajo presión de tiempo (ver video adjunto).

De la curiosidad a la competencia internacional

Todo comenzó de una manera muy sencilla. Un día, Brittany vio por televisión a una mujer realizando cálculos matemáticos contrarreloj. Le pareció un ejercicio divertido, casi como un juego, y desde ese momento despertó en ella una curiosidad que no se volvió a apagar.

Con el apoyo de su tía, logró ingresar al programa de UCMAS Costa Rica, donde comenzó a entrenar aritmética mental de forma estructurada. Desde entonces, Brittany se ha enfocado en bajar sus tiempos y aumentar la complejidad de los ejercicios que puede resolver mentalmente.

Talento tico en escenario internacional

Ese esfuerzo la llevó a representar al país en la competencia internacional de UCMAS, realizada en Georgia, Europa, donde logró ganar una medalla, dejando en alto el nombre de Costa Rica.

Para Brittany, la aritmética mental no es solo números: es concentración, disciplina y confianza en sí misma. Cada competencia es un reto personal y una oportunidad para superarse.

Un ejemplo de constancia y pasión

La historia de Brittany demuestra que el talento florece cuando se combina con apoyo familiar, curiosidad y perseverancia. A sus 13 años, ya compite a nivel internacional y sigue soñando en grande, resolviendo operaciones invisibles… pero muy reales.

Una mente veloz, una joven disciplinada y un futuro lleno de posibilidades.





