Brilla entre carros, pero sueña con un escenario internacional

En una esquina de San Pedro, San José, donde la mayoría solo ve autos detenidos y luces en rojo, hay alguien que convierte el asfalto en espectáculo. Es Willy Elástico, un joven costarricense que domina el arte del freestyle football y convierte cada pausa vehicular en una demostración de talento, disciplina y sueños por cumplir.



Antes de que los semáforos fueran su escenario, Willy formó parte de un equipo de fútbol tradicional. El balón ha sido su compañero desde siempre, pero el destino lo llevó por otro camino: el del freestyle, una disciplina que exige creatividad, resistencia física y mucha entrega. Cada truco que realiza entre los carros no solo desafía la gravedad, también prueba que la pasión puede abrir puertas incluso donde parece que no las hay.



Hoy, su meta está clara: representar a Costa Rica en un reconocido show de talentos en República Dominicana este próximo mes de septiembre. Para lograrlo, entrena todos los días, sin importar el sol o la lluvia, con la meta fija en dejar en alto el nombre del país.



Sin embargo, los recursos económicos son escasos. Por eso, además de mostrar su arte en la calle, Willy también solicita apoyo a quienes lo observan desde los vehículos. No se trata solo de un viaje, sino de la oportunidad de mostrarle al mundo que desde una esquina josefina también surgen grandes historias. Historias de esfuerzo, constancia y mucho corazón.



Willy ya ha representado a Costa Rica en otras competencias internacionales, pero este nuevo reto representa una oportunidad única en su carrera. Si desea apoyarlo, puede contactarlo al número 7107-8425.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.