Black Alíen rompe estereotipos en Paseo Colón y deja una lección de autenticidad

Quienes han caminado por Paseo Colón durante el último mes probablemente se han topado con una figura imposible de ignorar: piel cubierta de tatuajes, orejas y nariz modificadas, lengua partida y una mirada que transmite fuerza y paz.



Se trata de Anthony Loffredo, francés conocido en redes como “Black Alíen”, un artista corporal que convirtió su cuerpo en una obra viviente para expresar lo que más lo apasiona: el universo extraterrestre y la libertad de ser uno mismo.



Con un aspecto que genera asombro y curiosidad, Loffredo asegura que su transformación no tiene nada de oscuro ni demoníaco. “Esto es arte. Es una manera de expresar lo que soy por dentro”, explica con serenidad.



Su imagen extrema incluye la modificación de casi todo su cuerpo: partes de sus orejas, nariz, lengua y hasta algunos dedos. Pero detrás de ese aspecto radical, su mensaje es claro y profundo: cree en ti, no dudes en ser auténtico.



Lejos de la polémica, Anthony se muestra cercano y alegre. Es apasionado del fútbol, le gusta bailar y dedica tiempo a ayudar a personas en situación de calle. “Soy puro amor. No hago esto por llamar la atención, sino porque me hace feliz”, dice sonriendo.



En Costa Rica ha sido recibido con sorpresa y afecto. Se ha dejado fotografiar, conversar con curiosos y compartir su filosofía de vida. Con orgullo, destaca el apoyo de su madre y la libertad que encontró al romper los moldes impuestos por la sociedad.



“Mi lucha va más allá de lo visual. Sigo luchando por ser yo mismo, y ese es el legado que quiero dejar”, concluye.

Si quiere conocer más sobre su historia y escuchar su testimonio completo, le invitamos a repasar el reportaje en el video que está en la portada de este artículo.

