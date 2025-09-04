Bitia: La niña de nueve años que ya conquista Limón con su baile de calypso

Bitia Sánchez tiene apenas 9 años y ya es reconocida como la bailarina de calypso más pequeña de Limón. Con tan solo un año de experiencia, esta niña demuestra en cada paso que el baile también es herencia, tradición y orgullo caribeño.



Su historia comenzó en la Casa de la Cultura de Siquirres, donde su madre, Betsabeth Morales, asistía a bailar calypso y boogie boogie con un grupo de amigas como parte de una terapia para liberar el estrés. Como no tenía quién cuidara a Bitia, la llevaba con ella a los ensayos.



La pequeña observaba en silencio desde lejos, pero pronto empezó a imitar los movimientos con la gracia y alegría que veía en su mamá. Poco a poco, el calypso la atrapó hasta que finalmente Betsabeth descubrió su pasión y la impulsó a unirse al grupo.



Hoy, Bitia forma parte de la agrupación y, aunque es la más joven, se mueve como toda una bailarina. Su entusiasmo contagia y su talento refleja el poder de la cultura para trascender generaciones.



En cada zapateo, Bitia honra las raíces de su madre y la tradición de toda una comunidad caribeña que se siente orgullosa de verla crecer.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

