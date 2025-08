"Bienmesabe": el postre que conecta Panamá y Costa Rica a fuego lento y con amor

En Buenos Aires de Puntarenas, entre fogones, recuerdos y buena conversación, se prepara un postre que despierta los sentidos y conecta con las raíces: el “Bienmesabe”. Aunque es originario de Panamá, esta delicia ha sido acogida con cariño en el sur de Costa Rica, donde se disfruta como parte del legado gastronómico local.



Quien nos abrió las puertas de su cocina y su historia fue don Víctor Martínez, mejor conocido como Ñurga, un vecino que no solo domina esta receta con maestría, sino que también la comparte con entusiasmo y generosidad.



La preparación del “Bienmesabe” requiere tiempo y dedicación. Todo comienza moliendo arroz, que luego se mezcla con leche, se cuela y se lleva al fuego. A partir de ahí, empieza la parte más exigente: mover la mezcla a mano, sin interrupciones, durante al menos una hora y media, hasta obtener una textura suave y consistente.



“Si uno no le echa dulce, no sabe a nada”, dice Ñurga entre risas. Y tiene razón: el toque de dulce derretido es el que le da vida al platillo. Finalmente, se sirve caliente en una taza. Para quienes buscan un contraste atrevido, puede acompañarse con queso, creando una combinación irresistible.



Más que un postre, el “Bienmesabe” es una tradición viva, que se mueve a mano, se cuece con paciencia y se comparte con el corazón.



Quien desee apoyar el emprendimiento de Ñurga puede contactarlo al 6108-3304.



Repase esta historia completa y vea la preparación en detalle en el video disponible en la portada del artículo.