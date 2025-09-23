Barva celebra su folclor con la gigantona más alta del país

En Barva de Heredia, lo que muchos consideraban una leyenda hoy es una realidad palpable: la gigantona más grande de Costa Rica camina por sus calles y sorprende a todo aquel que la contempla. Con 3,40 metros de altura, esta pieza monumental no solo es un espectáculo visual, sino también un símbolo del folclor nacional.



La obra fue creada por el mítico escultor y mascarero barveño Miguel Moreira, reconocido por su legado cultural. Representa a un campesino y fue elaborada en fibra de vidrio con motivo de un evento cultural en España.



El trabajo detrás de la gigantona es colectivo. Doña Aurea, esposa de don Miguel, confeccionó el vestuario, mientras que Jordan Hernández se encargó de darle movimiento desde dentro, logrando que la figura camine y cobre vida en las presentaciones.



Más allá de su imponente tamaño, la gigantona reafirma a Barva como cuna de la tradición mascarera. Lo que antes parecía un mito se ha convertido en una obra viva que mantiene la identidad cultural de Costa Rica.



